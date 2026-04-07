2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin 2012 KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim-savcı sınavlarında yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturmada, tamamı ihraç hakim-savcı, vergi müfettişi, BTK personeli, Tapu ve Kadastro personeli ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin de bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturma sürüyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturmalar, örgüt mensuplarının 2012 KPSS ve 2012 yılı adli-idari hakimlik sınavı sorularını usulsüz şekilde ele geçirmesi ve örgüt üyelerine dağıtmasına ilişkin bulgular üzerinden yürütülüyor.

Açıklamada, bazı şüphelilerin sınav sorularını sınav öncesinde ele geçirerek dağıttıklarına, bazı şüphelilerin ise bu soruları aldıklarına dair deliller bulunduğu belirtildi.

ByLock kullanımı ve mahrem ev iddiası

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin örgüt tarafından sınavlara hazırlık amacıyla oluşturulan mahrem çalışma evlerinde kaldıklarına yönelik bulguların da dosyada yer aldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında örgüt üyeliği, iltisak ve irtibatlarına dair çok sayıda delilin bulunduğu vurgulandı.

12 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında tamamı ihraç personelden oluşan ve aralarında sivil şahısların da bulunduğu 16 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.