2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Altında yön ne olacak?
Altında yön ne olacak?
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 2012 KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim-savcı sınavlarındaki usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonun Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 08:55, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 08:58
Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin 2012 KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim-savcı sınavlarında yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturmada, tamamı ihraç hakim-savcı, vergi müfettişi, BTK personeli, Tapu ve Kadastro personeli ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin de bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturma sürüyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturmalar, örgüt mensuplarının 2012 KPSS ve 2012 yılı adli-idari hakimlik sınavı sorularını usulsüz şekilde ele geçirmesi ve örgüt üyelerine dağıtmasına ilişkin bulgular üzerinden yürütülüyor.

Açıklamada, bazı şüphelilerin sınav sorularını sınav öncesinde ele geçirerek dağıttıklarına, bazı şüphelilerin ise bu soruları aldıklarına dair deliller bulunduğu belirtildi.

ByLock kullanımı ve mahrem ev iddiası

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin örgüt tarafından sınavlara hazırlık amacıyla oluşturulan mahrem çalışma evlerinde kaldıklarına yönelik bulguların da dosyada yer aldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında örgüt üyeliği, iltisak ve irtibatlarına dair çok sayıda delilin bulunduğu vurgulandı.

12 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında tamamı ihraç personelden oluşan ve aralarında sivil şahısların da bulunduğu 16 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber