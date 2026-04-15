Anketör Görevi, 5434 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyi Sağlar Mı?

Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Tüp bebek tedavisinde 900 prim gün şartı düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
İstanbul'da huzur uygulaması: 1149 gözaltı
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
32 bin çalışanı bulunan SGK'da personel sadece 71 öneri getirdi
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
Türkiye'de doktor sayısı 6 yılda 350 bine çıkacak
TUS sonuçları açıklandı
TUS sonuçları açıklandı
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 49,8 milyon lira ceza
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheliye gözaltı kararı
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Sıcaklıklar 6 derece birden artacak
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Altın 4 haftanın zirvesinde: İşte satış fiyatları
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıta zam geldi
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları otomobil fiyatlarını vurdu
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesi!
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Tek bir vaka bütün kenti ayağa kaldırdı: Uzmanlardan 'salgın yok' açıklaması
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Gürlek: Avukatlarımıza maddi olarak dokunmak istiyoruz
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Bakan Tekin: Fatih Projesi, Dünyaya örnek oldu
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
Siverek'te emniyet ve ilçe MEM'den 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katılıyor iddiası
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Eğitim-Bir-Sen'den tüm okullarda bir gün süreyle iş bırakma kararı
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Bakan Gürlek: Adliye kapısı, adaletin ve eşitliğin kapısıdır
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Kayıt dışı telefonlar için geri sayım başladı: 1 Mayıs'ta erişim kesiliyor
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakanlıktan 'dondurma' etiketlerine ayar: Yanıltıcı görseller değişiyor!
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Akademik zam talebi YÖK'e iletildi
Anketör Görevi, 5434 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyi Sağlar Mı?

5434 sayılı Kanun kapsamına girilebilmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışma süresine bakılmaksızın memurluk ve memurluktan sayılan hizmetlerin olması gerekmektedir.

Haber Giriş : 15 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 09:57
Soru : Merhaba 1999 yılında SSK li olarak özel sektörde işe başladım. 2007 yılındaki adrese dayalı nüfus sayımında Türkiye istatistik kurumunda 38 gün anketör olarak çalıştım. Bu süreçte kurum sigortamı yaptı. 2009 yılında kamuya memur olarak başladım ve halen devam ediyorum. Öğrenmek istediğim ben emeklilikte 5510 sayılı kanuna mi yoksa 5434 sayılı kanuna mi tabi olarak emekli olurum?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Memurların 5434 sayılı Kanun kapsamına girmesini belirleyen en önemli tarih 1 Ekim 2008 tarihidir. Zira bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile işçi, esnaf, memur statüsünde çalışanların sosyal güvenlik konularında yeni düzenlemeler içermiştir. Dolayısıyla da bu tarihten sonra memurluğa ilk defa başlayanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında memur sayılmaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce geçen sürenin az veya çok olduğuna bakılmaksızın 5434 kapsamına dahil edilecek hizmetleri özetle;

Memurluk,

Yedek subaylık, (Okul süresi hariç), Vekil öğretmenlik, vekil imamlık

sayılabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Anketörlük görevi kamu hizmeti olmakla beraber, bu süre içerisinde SGK primlerinin işçi statüsünde, yani 5510 sayılı Kanun 4/a kapsamında sigorta primleri ödenen hizmetler olmaktadır. Yani, bu süre memurluk süresiyle bir başka ifade ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendine tabi bir hizmet olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu minvalde sonuç itibariyle sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

1999 yılında çalıştığınızı bildirdiğinin işçi statüsündeki çalışmalarınız şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise EYT kapsamında emeklilikte yaş şartına tabi olmazsınız. Değil ise mutlaka emeklilik için 60 yaşınızı doldurmanız gereklidir. Ayrıca, memur statüsünden emeklilik için de 25 yıl hizmet (işçi, esnaf, varsa borçlanılan süre, memurluk süresi dahil) gereklidir (5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü gereğidir)

Asıl öğrenmek istediğiniz konu olan 5434 mü, yoksa 5510 kapsamında mı emekli olacağınız konusudur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk ve memurluk bağı olan hizmetlerinizin olmadığını anladığımızdan, sizin emekliliğinizde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık hesaplamasının yapılacağını söyleyebiliriz.

Muhtemelen, Kurumunuzca da SGK Hitap programında sizin durumunuzu 5510 kapsamında memur olarak girildiğini tahmin etmekteyiz.

5510 kapsamında emekli aylığının hesaplanma şekli ile ilgili bilgiler konusunda değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1122234/Adresimiz,

Yine 5510 kapsamında emekli ikramiyesi hesaplanma şekli ile ilgili bilgiler için de,

https://www.memurlar.net/haber/1061094/Adresimiz ziyaret edilebilir.


