Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 729 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 9 bin 185 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 bin 996 kişi tutuklandı.

Haber Giriş : 07 Nisan 2026 10:31, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 10:32
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin mart ayı verilerini paylaştı.

Gürlek, söz konusu suçların gençleri bağımlılığa sürüklediğini, aile yapısını zayıflattığını ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirterek, bu alanlardaki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda mart ayı boyunca toplam 729 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Şüphelilerden 2 bin 996'sının tutuklandığını, 820 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 541 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik operasyonlara da değinen Gürlek, 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 455 kişinin tutuklandığını belirtti. En fazla işlem yapılan ilin ise İstanbul olduğu bildirildi.

Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı teşkilatı mensupları ile adli kolluk birimlerine teşekkür ederek, toplumun huzurunu hedef alan suçlara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

