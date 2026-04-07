Türk SİHA'ları 'KARAT' ile yeni bir sayfa açacak

Günümüzde kullanılan yeni nesil teknolojilerle birlikte en önemli sorunlardan biri karşı tarafa görünme meselesi. Bir yanda düşmana mümkün olduğunca az görünmeniz şart. Diğer yandaysa size görünmemek için tüm imkanlarını zorlayan hedef unsurları da tespit etmeniz gerekiyor.

İşte Türk mühendislerce geliştirilen KARAT tam da bunu sağlıyor. Sistemi en temel haliyle hayli gelişmiş bir kızılötesi arama ve takip sistemi olarak tanımlamak mümkün.

5. nesil savaş uçaklarının yerini tespit edebiliyor

Bilindiği üzere radarların en temel görevi karşı taraftan gelen dalgaları tespit etmek. KARAT herhangi bir dalga yaymadan bu görevi üstleniyor. Düşman uçağının çıkardığı ısıyı çok uzak mesafelerden algılayabiliyor. Böylece 'görünmez' olarak nitelenen 5. nesil savaş uçaklarının yerini tespit edebiliyor.

KARAT sadece düşman uçakları bulmakla kalmıyor. Aynı zamanda taradığı alandaki düşman hava hedeflerini de hassas bir şekilde izleyebiliyor.

KARAT'ın KIZILELMA'ya entegrasyonu neden önemli?

KARAT elbette ülkemizin milli muharip uçağı KAAN'da görev alacak. Ancak Türkiye, bu son derece kritik teknolojiyi insansız savaş uçağımız KIZILELMA'ya da entegre etmeyi başardı. Böylece, Türkiye'nin insansız platformlarına sadece 5. nesil savaş uçaklarında bulunan bir kabiliyet kazandırıldı.

"Görünmeden görmek, fark edilmeden düşmana kilitlenmek" prensibiyle çalışan KARAT milli platformların sahada stratejik üstünlük kurmasında önemli roller üstlenecek.

Ancak durmak yok. Yakın zamanda Türk mühendislerce geliştirilen çok farklı sistem ve silahlar da yeni platformlara entegre edilmeye devam edecek.

Sertaç Aksan