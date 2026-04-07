Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk SİHA'ları 'KARAT' ile yeni bir sayfa açacak

Tüm dünyada 'oyun değiştirici' olarak adlandırılan Türk SİHA'ları kazandıkları yeni kabiliyetlerle de adından sıkça söz ettireceğe benziyor. ASELSAN imzalı KARAT da bu sistemlerden biri. KIZILELMA'ya entegre edilen KARAT yakın gelecekte Milli Muharip Uçak KAAN'da da kullanılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 11:04, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 11:05
Yazdır
Günümüzde kullanılan yeni nesil teknolojilerle birlikte en önemli sorunlardan biri karşı tarafa görünme meselesi. Bir yanda düşmana mümkün olduğunca az görünmeniz şart. Diğer yandaysa size görünmemek için tüm imkanlarını zorlayan hedef unsurları da tespit etmeniz gerekiyor.

İşte Türk mühendislerce geliştirilen KARAT tam da bunu sağlıyor. Sistemi en temel haliyle hayli gelişmiş bir kızılötesi arama ve takip sistemi olarak tanımlamak mümkün.

5. nesil savaş uçaklarının yerini tespit edebiliyor

Bilindiği üzere radarların en temel görevi karşı taraftan gelen dalgaları tespit etmek. KARAT herhangi bir dalga yaymadan bu görevi üstleniyor. Düşman uçağının çıkardığı ısıyı çok uzak mesafelerden algılayabiliyor. Böylece 'görünmez' olarak nitelenen 5. nesil savaş uçaklarının yerini tespit edebiliyor.

KARAT sadece düşman uçakları bulmakla kalmıyor. Aynı zamanda taradığı alandaki düşman hava hedeflerini de hassas bir şekilde izleyebiliyor.

KARAT'ın KIZILELMA'ya entegrasyonu neden önemli?

KARAT elbette ülkemizin milli muharip uçağı KAAN'da görev alacak. Ancak Türkiye, bu son derece kritik teknolojiyi insansız savaş uçağımız KIZILELMA'ya da entegre etmeyi başardı. Böylece, Türkiye'nin insansız platformlarına sadece 5. nesil savaş uçaklarında bulunan bir kabiliyet kazandırıldı.

"Görünmeden görmek, fark edilmeden düşmana kilitlenmek" prensibiyle çalışan KARAT milli platformların sahada stratejik üstünlük kurmasında önemli roller üstlenecek.

Ancak durmak yok. Yakın zamanda Türk mühendislerce geliştirilen çok farklı sistem ve silahlar da yeni platformlara entegre edilmeye devam edecek.

Sertaç Aksan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber