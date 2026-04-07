%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Antalya'da ehliyetine 2041'e kadar el konulan sürücüye 350 bin lira ceza

Antalya'nın Kepez ilçesinde trafik denetimi sırasında durdurulan ve ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu belirlenen alkollü sürücüye 350 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş : 07 Nisan 2026 11:14, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 11:19
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekiplerce yapılan kontrolde, araç sürücüsü Ö.T'nin 0,21 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün sorgulamasında, daha önce 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Daha önceki ihlalleri kapsamında sürücünün ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından Ö.T'ye "alkollü araç kullanmaktan" 150 bin lira, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulanırken, söz konusu araç trafikten menedildi.

