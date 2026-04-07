Yılmaz Özdil: CHP'deki hırsızları deşifre etmeye devam edeceğim

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz aylarda Sözcü'ye geri dönmüştü. Ancak Yılmaz Özdil'in Sözcü macerası, kısa sürdü... Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den istifa ettiğine yönelik haberler, dün gündemdeki yerini aldı.

SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde otel odasında sevgilisi ile gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edilmemesini eleştirdi.

Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisi olduğunun da ortaya çıkmasının ardından Özdil, Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le olan yakınlığını da eleştirmişti.

İSTİFA İDDİALARI

Yılmaz Özdil'e yönelik CHP tarafından finanse edilen sosyal medya yapılanması, 'saldırı' kampanyası başlattı.

Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Merkezi tarafı da Sözcü TV yönetimini baskı altına aldı.

Sözcü TV'nin köşeye sıkışması üzerine Yılmaz Özdil, istifasını kanal yönetimine sundu.

AYRILDIĞINI DUYURDU

Bu gelişmelerin akabinde de iddialar doğru çıktı.

Özdil, YouTube üzerinden bugün yaptığı yayında Sözcü'den ayrıldığını duyurdu ve şöyle dedi;

"ALTI OK'A ÇÖREKLENMEYE ÇALIŞAN ASALAKLAR..."

"Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz.

"HAYAT MUTLAKA ANLATIR"

Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek."

İKİNCİ KEZ GÖREVE GELMİŞTİ

Sözcü TV'nin kurulmasının ardından ilk yönetiminde yer alan Özdil, kısa süre içinde görevinden ayrılmıştı.

Özdil, aralık ayı başında yeniden Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmiş, bu kapsamda Sözcü TV'nin de başına geçmişti.