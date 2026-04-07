Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da başlıyor

Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 9-12 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 12:01, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 12:18
Yazdır
Bu yılki teması, "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" olarak belirlenen zirve, Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından, 9-12 Nisan'da Sapanca'da düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması bekleniyor.

Zirvede yeni yatırım modelleri, yatırımlar, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler ele alınacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, görüşlerini dile getirecek. Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond'ın ve Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt özel konuk konuşmacı olarak katılacağı panellerde, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.

Etkinlikte, 12 panel yapılması planlanıyor. Söz konusu paneller, şu başlıklarda gerçekleştirilecek:

"Özel Konuk Konuşmacı: Jeopolitik Parçalanma Çağında Global Ekonominin Geleceği", "Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye", "Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası", "Liderlerin Gelecek Vizyonu", "Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?", "Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler", "Özel Konuk Konuşmacı: Jeopolitik Gerilimler ve Yeni Dünya Düzeni", "Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri", "Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler", "Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler", "Yeni Yatırım Modelleri Stratejiler Ve Fırsatlar", "Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri Ve Teknoloji Odaklı Yönetim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber