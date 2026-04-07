KADES'in indirilme sayısı 9,4 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığının teknolojik imkanları güvenlik hizmetleriyle birleştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru veya şiddet görme tehlikesi altındaki kadınların telefondan tek tuşla kolluk kuvvetlerine anında ulaşmasını sağlıyor.

Kadınların acil durumlarda destek isteyebildiği KADES'in indirilme sayısı 9 milyon 458 bin 98'e ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 94 bin 159 ihbar yapıldı.

KADES'e ulaşan ihbarların 60 bin 754'ü asıllı, 33 bin 405'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Bakanlığın "yeni güvenlik mimarisi" yaklaşımıyla elektronik kelepçe sisteminde de titiz bir takip yürütülüyor. Bu kapsamda, 66 ilde 1587 vaka aktif olarak izleniyor.

"Kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.

Çiftçi, KADES'in kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir tehdit anında kadınların kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Kadınların tehlike hissettiklerinde sadece konum bilgisini paylaşarak uygulamadan bildirim yapmalarını rica ediyoruz. Devletimizin gücü ve en yakın kolluk birimimiz en kısa süre içinde yanlarında olacaktır. Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamasın diye teknolojinin tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat esasıyla yanlarındayız."

KADES ve 6284 sayılı Kanun

İçişleri Bakanlığınca 2018'de hazırlanan ve yayınlanan uygulama, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

KADES, telefonda konum bilgisinin açılmasıyla acil durumlarda kolluk kuvvetlerine anında erişim imkanı tanıyor.

Öte yandan, 8 Mart 2012'de kabul edilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlığın elektronik kelepçe gibi teknik takip sistemleri de bu kanun kapsamındaki tedbir kararlarının uygulanmasını sağlıyor.