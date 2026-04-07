Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus gazının Karadeniz üzerinden Avrupa'ya açılan kapısı TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın güvenliğinin önemini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 14:46, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 14:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, Rus gazının Karadeniz üzerinden Avrupa'ya açılan kapısı TürkAkım'a Sırbistan'da saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin şunları söyledi:

"Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli."

"Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntımız, sorunumuz yok"

Orta Doğu'da yaşanan savaşla Hürmüz Boğazı'nda ticaret durma noktasına geldi. Enerji fiyatları hızla tırmandı. Birçok ülke arz sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

Bakan Bayraktar bu noktada Türkiye'de sıkıntı olmadığını vurguladı.

"Enerji arz güvenliğinde bir sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında."

Çağrı Bey Somali'de sondaja başlıyor

Bayraktar, 15 Şubat'ta Mersin Taşucu'ndan, ilk görev yeri Somali'ye doğru yola çıkan Çağrı Bey sondaj gemisine ilişkin de bilgi verdi.

"Gemi cuma günü Somali'ye ulaşacak ve ilk deniz sondajına başlayacak.Orada önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" dedi.

