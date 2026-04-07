İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. 1 kişinin ölü, 2 kişinin uzun namlulu silahlarla yaralı olarak ele geçirildiği olayda, 2 polis ise yaralandı.
İstanbul'da hain saldırı... İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı.
Saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma, yaklaşık 10 dakika sürdü.
TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölgeye gelip polislere ateş açan 3 şüpheliden birisi öldürüldü, 2 saldırgan yaralı ele geçirildi.
Çatışmada 2 polis yaralandı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELDİLER
Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKLERİ ANLAR
Görüntüler sıcaklığını korurken, İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışmaya giren teröristlerin etkisiz hale getirildikleri anlar kameralara yansıdı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İzmit'ten kiraladıkları araçla İstanbul'a geldikleri belirlendi. Şahıslardan birinin dini istismar eden bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, kardeş oldukları öğrenilen diğer iki kişiden birinin uyuşturucu suç kaydı bulunduğu bildirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI
Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu.
İsrail Konsolosluğu önünde Gazze savaşı sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.
İstanbul Leventte gerçekleşen silahlı saldırıda, 3 şüpheli etkisiz hale getirildi.MemurlarNet (@memurlarnet) April 7, 2026
