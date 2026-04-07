Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zorunlu trafik sigortasında nisan tarifesi belli oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, nisan ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. Nisan ayı itibarıyla poliçe fiyatlarına ortalama yüzde 2,7 oranında zam yapıldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 15:20, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 15:21
Yazdır
Otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet dahil tüm araç sahiplerini kapsayan zorunlu trafik sigortasında azami prim tarifesi güncellendi. Nisan ayı itibarıyla poliçe fiyatlarına ortalama yüzde 2,7 oranında artış yansıtıldı.

Açıklanan verilere göre İstanbul'da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4'üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 18 bin 14 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de primler belirlendi

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki yüksek riskli içten yanmalı araç sürücüsünün primi 54 bin 41 lira olurken, riskin en düşük olduğu 8'inci basamakta bu tutar 9 bin 7 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 52 bin 512 lira, 8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 8 bin 288 lira olarak belirlendi.

İzmir'de aynı durum için primler sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira olarak açıklandı.

Taksi ve otobüslerde prim artışı

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8'inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara'da ticari taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük ise 23 bin 516 lira olarak duyuruldu. İzmir'de bu rakamlar 136 bin 986 lira ve 22 bin 831 lira olarak kaydedildi.

İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 356 bin 734 liraya çıktı. Aynı aracın 8'inci basamaktaki primi ise 59 bin 456 lira oldu.

Sigortasız araç kullanmanın cezası

2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmaya 1246 lira ceza uygulanıyor. Para cezasının yanında eksiklik giderilinceye kadar araçlar trafikten çekiliyor.

Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber