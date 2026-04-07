Çatışmada öldürülen terörist Adana'da cinayetten yargılanmış

İstanbul'da bugün 3 silahlı terörüst İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlardan Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer iki terörist ile yaralı olarak ele geçirildi. Öldürülen terörist Lunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına kırıştığı için babası Ahmet S ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.