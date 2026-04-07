Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı

Antalya'yı sarsan "ALDAŞ" soruşturması tamamlandı! Aralarında ASAT yöneticileri ve bazı Sayıştay görevlilerinin de adının geçtiği 18 şüpheliden 5'i tutuklanırken, en dikkat çeken karar Muhittin Böcek için verildi. Savcılık, lüks otel konaklamaları ve uçuş kayıtlarının ALDAŞ üzerinden usulsüz karşılanarak kamu kaynağının zimmete geçirildiğini öne sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 16:36, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 16:38
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

Mülkiye müfettişinin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ'ta yaptığı inceleme sonucunda belediye görevlilerinin yurt dışı ve yurt içine yaptığı seyahatlerin büyük kısmının ALDAŞ Genel Müdürlüğü'nce karşılandığı, yurt dışına çıkış yapan personelin görevlendirmelerinin olmadığı ayrıca uçuş yapanlardan bazılarının ALDAŞ veya ASAT ile hiçbir ilişkisi olmadığı, bu yolla kamu kaynağının dolaylı zimmete geçirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY GÖREVLİLERİ DE VAR

Müfettiş raporunda; ulaşım, otel ve yemek gibi harcamaların isimsiz muhasebeleştirildiği, belediye veya ALDAŞ A.Ş. ile ilişkisi olmayan çok sayıda kişi olduğu, yabancı ülke vatandaşlığı olan kadınların da konaklama ücretinin ödendiği, konaklama yapılan işletmelerin genelde lüks yerler olduğu, ödenen otel ve yemek faturaları arasında, belediyeyi denetlemeye gelen ya da görevli olmayan bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, bu kişilerin tespit edilmesini engellemek amacıyla şirketin muhasebe kayıtlarına isim veya bilgi eklenmediği kaydedildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin toplam 399 milyon 507 bin lira kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Mülkiye müfettişinin raporu doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ A.Ş.'ye yönelik usulsüz harcamalara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

18 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 13 Ocak sabahı operasyon yapıldı. Tespit edilen 18 şüpheliden Muhittin Böcek'in 'Zimmet' ve 'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklu, eski ALDAŞ Genel Müdürü K.B.K. ve Satış Personeli N.E.'nin yurt dışında olduğu, 1'inin geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede olduğu kaydedildi. Aralarında ASAT ve ALDAŞ'ın yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen dosya kapsamında 1 Nisan günü SEGBİS aracılığıyla ifade veren Muhittin Böcek hakkında 'Zimmet' ve 'Zimmet suçlarının işlenmesine kasten göz yummak' suçlarından tutuklama kararı verildi.

