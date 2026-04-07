Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!

"ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ROKETSAN'ın Lalahan'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Görgün, buradaki konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız, teslimatını gerçekleştirdiğimiz ve temelini attığımız her yatırım, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlı yükselişinin güçlü bir ifadesidir." dedi.

Söz konusu yükselişin merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade, stratejik liderlik ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun bulunduğunu dile getiren Görgün, savunma sanayisinin tasarlayan, geliştiren, test eden, seri üreten ve dost coğrafyalara teknoloji ihraç eden büyük bir ekosisteme dönüştüğüne dikkati çekti.

Görgün, Türkiye'nin kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren ve caydırıcılığını kendi aklı ve mühendisliğiyle büyüten bir ülke konumunda bulunduğunu belirterek, ROKETSAN'ın bu büyük yürüyüşün en kıymetli lokomotiflerinden olduğunu ifade etti.

Devreye alınan tesislerin ve temeli atılan yeni altyapıların, ROKETSAN'ın üretimden entegrasyona, testten ileri mühendisliğe uzanan tüm kabiliyet alanlarında yeni bir safhayı temsil ettiğine işaret eden Görgün, şöyle konuştu:

"Açılışı yapılan tesislerimizde 2 bin kişilik ilave istihdam sağlanacak, Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizde de 1300 kişilik yeni istihdam imkanı oluşacaktır. Bu tablo, savunma sanayimizin aynı zamanda yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve büyüten güçlü bir kalkınma alanı olduğunu da göstermektedir."

"HİSAR ve SİPER sistemlerimiz, katmanlı hava savunma mimarimizin belkemiğini güçlendirmektedir"

Haluk Görgün, teslimatı yapılan sistemlerin ROKETSAN'ın geniş ürün ailesini, yüksek üretim kabiliyetini ve stratejik katkısını net bir biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünü, hareket kabiliyetini ve caydırıcılığını daha da ileri taşıyan mühimmatlara ilişkin de konuşan Görgün, şunları kaydetti:

"Teslimatı gerçekleştirilen TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O, SUNGUR sistemlerimiz, KARA ATMACA, ÇAKIR ve SOM seyir füzelerimiz, MAM-L, MAM-C, MAM-T ailemiz, TEBER, OMTAS, L-OMTAS, CİRİT, LUMTAS, KARAOK, İHA-230 ve T107/122 Çok Namlulu Roketatar mühimmatlarımız ordumuzun gücüne güç katmaktadır. Özellikle Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturan HİSAR ve SİPER sistemlerimiz, katmanlı hava savunma mimarimizin belkemiğini güçlendirmektedir."

"Ambargo risklerine karşı güçlü bir yerli üretim zemini oluşturacak"

Görgün, Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri'yle ülkenin savunmasında kritik öneme sahip SİPER, HİSAR ve TAYFUN gibi sistemlerin seri üretim temposunun çok daha güçlü bir ivme kazanacağının altını çizdi.

Kurulmakta olan üretim altyapısının önemine de dikkati çeken Görgün, "Bu altyapı, özellikle patlayıcı ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltarak savunma sanayimizin tedarik gücünü, sürekliliğini ve stratejik dayanıklılığını pekiştirecek, olası ambargo risklerine karşı güçlü bir yerli üretim zemini oluşturacaktır." diye konuştu.

Görgün, tam bağımsız savunma sanayisi hedefini daha güçlü altyapılar, daha büyük projeler, daha yüksek yerlilik oranları, yaygın ihracat başarıları ve daha nitelikli insan kaynağıyla ileriye taşımayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Füzelerimizin üretim kapasitelerini 5 katına çıkaracağız."

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olarak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak büyük yatırımları hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

İkinci, "Açılışını yapacağımız tesislerin yatırım bedeli toplam 1 milyar doların üzerinde. Bugün, inşallah, temel atma töreni yapacağımız tesislerimizle 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, vatan topraklarının, "gök vatan", "mavi vatan" ve "uzay vatan"ın savunma hattında olduklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü oluşturduklarını anlattı.

Yüzlerce kilometre uzaktaki hedefleri nokta hassasiyetiyle vurabilecek balistik füzeler ve seyir füzeleri geliştirdiklerini de dile getiren İkinci, şu ifadeleri kullandı:

"Milli SİHA'larımızın, Bayraktarlarımızın, Akıncılarımızın, Kızıl Elmalarımızın, ANKA'larımızın, Aksungurlarımızın çelik pençelerini yapıyoruz. Tüm yerli ve milli platformlarımız için mühimmat ve roket üretimlerine devam ediyoruz. Üstelik tüm bu üretimleri, tüm teknolojileri yüzde 90'ın üzerindeki bir yerlilik oranıyla gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz."

Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi Lalahan'da açılıyor

Açılışı gerçekleştirilen yatırımlarla seri üretim, test ve AR-GE altyapısını çok daha üst noktalara taşıyacaklarını belirten İkinci, şunları kaydetti:

İkinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinin altın çağını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.