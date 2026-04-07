Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Mart 2026 tarihinde Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, İldam Aydın Bozbey, Naci Kale, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör ve ilk soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Şemsi Oğuz, 4 Nisan 2026 tarihinde tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararları doğrultusunda adı geçen 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan şüphelilerin, konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildiği öğrenildi.