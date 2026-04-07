Mustafa Bozbey'i ilk olarak yardımcısı sattı
Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile yardımcısı Turgay Erdem arasındaki "rüşvet ve yolsuzluk" düellosu emniyet ifadelerine yansıdı. Bozbey, usulsüz ruhsatlar için "Haberim yok, yetki Erdem'deydi" diyerek yardımcısını işaret ederken; Turgay Erdem, yolsuzluğa aracılık ettiği iddia edilen ismin Bozbey'in yakını olduğunu açıklayarak eski başkanını suçladı.
Rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in emniyette verdiği ifade şok etkisi yarattı. Bozbey ifadesinde belediyede tek imza ile alınan ruhsat ve dosyalarla ilgisinin olmadığını söyledi. Bozbey, 2019 yerel seçimleri öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiğinin altını çizdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Başkan Bozbey, mimari ya da
diğer projelerin ruhsatları ile ilgili teknik elemanlar yerine bizzat başkan
yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek olarak imzalanması hususunda bir bilgisi
ve talimatının olmadığını ifade etti. Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı
Turgay Erdem de rüşvet ve yolsuzluk işlerinde aracılık yapan Hüseyin Gür'ü tanımadığını
belirterek, Gür'ün Başkan Mustafa Bozbey'in yakını olduğunu vurguladı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta
gözaltına alınan Bozbey çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dönemin Bursa Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yardımcısı Turgay Erdem'in ilçede yapılan
inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışı yaparak kendilerine
maddi menfaat sağladıkları tespit edilmişti.
"YEREL SEÇİM ÖNCESİ TEK İMZA YETKİSİNİ ERDEM'E VERDİM"
Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey ve yardımcısı Turgay Erdem'in emniyetteki ifadeleri
çelişki yarattı. Eski Başkan Bozbey, 2019 yerel seçim öncesi tek imza yetkisini
Erdem'e verdiğini ifade etti. Mimari ya da diğer projelerin ruhsatları ile ilgili
teknik elemanlar yerine bizzat başkan yardımcısı Turgay Erdem'in tek olarak
imzalaması hususunda bilgisi ya da talimatının olmadığını kaydetti.
"GÖZÜMDEN KAÇMIŞ OLABİLİR"
Nilüfer Belediyesi'nde Başkan Bozbey'in yardımcısı olarak görev yapan Turgay
Erdem, tek imza ile alınan iskan ve yapı ruhsatlarında bir usulsüzlük varsa,
'Gözümden kaçmıştır. Mesuliyetini üstlenirim' savunmasını yaptı.
"RÜŞVETE ARACILIK EDEN HÜSEYİN GÜR, BOZBEY'İN YAKINI"
Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de yapılan rüşvet ve yolsuzluk işlerinde aracılık yapan Hüseyin Gür'ü tanımadığını ifade etti. Gür'ün eski Başkan Mustafa Bozbey'in yakını olduğunu belirtti. Erdem, Hüseyin Gür ile herhangi bir samimiyetinin olmadığını sözlerine ekledi.