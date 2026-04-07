Ankara Büyükşehir personeline 78 Bin TL promosyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ve bağlı şirketlerde görev yapan personeli ilgilendiren banka promosyon anlaşmasını Garanti Bankası ile yaptı.

Ödemeler 8 Mayıs'ta Tek Seferde Yapılacak

Banka ile yapılan anlaşmanın detaylarına göre, promosyon ödemeleri için takvim de netleşti. Toplam 78.000 TL tutarındaki promosyon ödemesi, 8 Mayıs tarihinde tüm çalışanların hesaplarına peşin ve tek seferde yatırılacak.

Ek Avantajlar ve Muafiyetler

Promosyon miktarının yanı sıra, personel için bankacılık işlemlerinde birçok kolaylık ve muafiyet de anlaşma maddelerine eklendi:

78.000 TL Nakit Promosyon: Kişi başı peşin ödeme.

Ücretsiz İşlemler: 7/24 yapılacak tüm EFT ve Havale işlemleri ücretsiz olacak.

Kart Aidatı Yok: Belediye personeli kredi kartı aidatından muaf tutulacak.

Belediye yönetiminden yapılan açıklamada, "EGO, ASKİ ve bağlı şirketlerimizde gece gündüz demeden Ankara için emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.