TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim adliyeye sevk edildi
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Bakan Göktaş'tan gençlere uyarı: Teknoloji sevgiyi ve aileyi veremez!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Diyarbakır'daki bir zincir markette kırmızı ve yeşil biber fiyatlarındaki devasa artışı mercek altına aldı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemede, Adana'da 7 TL olan kapya biberin raf fiyatının 200 TL'ye çıktığı saptandı. Aracı firma ve marketin haksız kazanç sağladığını belirleyen Bakanlık, dosyayı ceza işlemleri için Kurul'a sevk etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 20:35, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 20:43
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da bir zincir markette akıllara durgunluk veren bir fiyat oyunu saptadı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemelerde, kırmızı kapya ve yeşil sivri biberin tedarik zincirindeki fiyat yolculuğu, haksız kazancın boyutlarını gözler önüne serdi.

Adım Adım Fahiş Fiyat: 7 Liradan 200 Liraya

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı teknik inceleme sonucunda, kırmızı kapya biberin fiyat serüveni şu şekilde belirlendi:

  • Tarlada: Adana Karataş'taki komisyoncudan alış fiyatı 7 TL.

  • Aracıda: Diyarbakır'daki tedarikçi firmanın markete satış fiyatı 30 TL.

  • Markette: Zincir marketin tüketiciye sunduğu son fiyat 199,99 TL.

Yeşil Biberde %1250 Kar Oranı

Denetimlerin ikinci ayağında yeşil sivri biberde de benzer bir tabloyla karşılaşıldı. Tedarikçi firmanın markete 20 TL'den sattığı ürünün, market rafında vatandaşa 249,99 TL'den sunulduğu belgelendi.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

Ticaret Bakanlığı, söz konusu fiyat hareketlerinin hayatın olağan akışına ve ticari etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek şu adımları attı:

  1. Haksız Kazanç Tespiti: Aracı firma ve zincir marketin haksız fiyat artışı yaptığı netleşti.

  2. Yaptırım Süreci: Gerekli idari cezaların kesilmesi amacıyla dosya, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

  3. Sıkı Takip: Bakanlık, tarladan rafa kadar olan süreçte fahiş kar marjı uygulayan tüm işletmelere yönelik denetimlerin artarak süreceği mesajını verdi.

Vatandaşın mutfak bütçesini hedef alan bu tür fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı'nın saha operasyonları ve dijital takip sistemleri üzerinden incelemeleri devam ediyor.

