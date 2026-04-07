Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da bir zincir markette akıllara durgunluk veren bir fiyat oyunu saptadı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan incelemelerde, kırmızı kapya ve yeşil sivri biberin tedarik zincirindeki fiyat yolculuğu, haksız kazancın boyutlarını gözler önüne serdi.

Adım Adım Fahiş Fiyat: 7 Liradan 200 Liraya

Bakanlık müfettişlerinin yaptığı teknik inceleme sonucunda, kırmızı kapya biberin fiyat serüveni şu şekilde belirlendi:

Tarlada: Adana Karataş'taki komisyoncudan alış fiyatı 7 TL .

Aracıda: Diyarbakır'daki tedarikçi firmanın markete satış fiyatı 30 TL .

Markette: Zincir marketin tüketiciye sunduğu son fiyat 199,99 TL.

Yeşil Biberde %1250 Kar Oranı

Denetimlerin ikinci ayağında yeşil sivri biberde de benzer bir tabloyla karşılaşıldı. Tedarikçi firmanın markete 20 TL'den sattığı ürünün, market rafında vatandaşa 249,99 TL'den sunulduğu belgelendi.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

Ticaret Bakanlığı, söz konusu fiyat hareketlerinin hayatın olağan akışına ve ticari etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek şu adımları attı:

Haksız Kazanç Tespiti: Aracı firma ve zincir marketin haksız fiyat artışı yaptığı netleşti. Yaptırım Süreci: Gerekli idari cezaların kesilmesi amacıyla dosya, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi. Sıkı Takip: Bakanlık, tarladan rafa kadar olan süreçte fahiş kar marjı uygulayan tüm işletmelere yönelik denetimlerin artarak süreceği mesajını verdi.

Vatandaşın mutfak bütçesini hedef alan bu tür fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı'nın saha operasyonları ve dijital takip sistemleri üzerinden incelemeleri devam ediyor.