CİMER şikayeti bakanlığı harekete geçirdi: 14 üründe 'fırsatçılık' belgelendi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen CİMER şikayetleri üzerine İstanbul Sultanbeyli'de düğmeye bastı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tarladan rafa kadar olan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden mercek altına alındı.

14 Farklı Üründe Fahiş Fiyat Bulgusu

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, temel gıda maddesi olan birçok üründe alış ve satış fiyatları arasındaki uçurum dikkat çekti. Fahiş fiyat artışı uygulandığı tespit edilen ürünler şunlar:

Sebze Grubu: Domates, salkım domates, çarliston biber, kapya biber, salçalık biber, dolmalık biber, sivri biber, köy biberi, çalı fasulyesi.

Meyve ve Yeşillik: Portakal, maydanoz, dereotu, beyaz turp ve zencefil.

"Güçlü Bulgulara Ulaşıldı"

Bakanlık ekipleri, söz konusu ürünlerdeki kar marjlarının piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını ve fahiş fiyat artışı yapıldığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını bildirdi. Elde edilen veriler ışığında ilgili işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, işletmenin çok sayıda üründe haksız kazanç sağladığı kanaatine varıldı. Gerekli cezai işlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanan dosya, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

"Tavizsiz Mücadele" Vurgusu

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, fırsatçılığa karşı net bir duruş sergilenerek şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sadece şikayet üzerine değil, rutin kontrollerle de 81 ilde aralıksız sürdürüleceğini hatırlattı.