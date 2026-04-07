TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!

Küresel petrol krizinin yansımaları Türkiye'de pompa fiyatlarını altüst ediyor. Dün iptal edilen zammın ardından nefes alan sürücülere kötü haber sektör temsilcilerinden geldi: 8 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorine 7,80 TL, benzine ise 60 kuruş zam yapılacak. Tarihin en büyük artışıyla birlikte motorin fiyatları Hakkari'de 88 liraya, büyükşehirlerde ise 86 liraya yükselecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 21:11, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 21:11
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!

Orta Doğu'daki savaş sonrası artan petrol fiyatları dünya genelinde akaryakıta zam olarak yansıyor. Dün motorine gelmesi beklenen 7 lira 67 kuruşluk tarihi zammın iptal edilmesinin ardından, araç sahipleri rahat bir nefes almıştı. Ancak milyonların sevinci kısa sürdü.

MOTORİNE 7,80 TL, BENZİNE 60 KURUŞ ZAM

Türkiye Gazetesi'nin sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı gelecek. 8 Nisan Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorinin litresi 7 lira 80 kuruş, benzinin litresi ise 60 kuruş artacak.

MOTORİNDE 90 LİRAYA RAMAK KALDI

Zammın ardından motorinin litresi 90 lira sınırına yaklaşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 88 lira seviyesine çıkacak. Motorin İstanbul'da 85, İzmir ve Ankara'da 86 lira seviyesine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

