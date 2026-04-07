TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

A Milli Takım'la oynadıkları maçın ardından iki kez kalp krizi geçiren ve 3 kez hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, yaşamını yitirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 21:18, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 21:18
Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Uzun süredir tedavi gören 80 yaşındaki teknik adam hayatını kaybetti.

Mircea Lucescu kimdir?

1945 yılında Romanya'nın başkenti Bucharest'te doğan Lucescu, futbolculuk kariyerine Dinamo Bucureti takımında başladı. Orta saha oyuncusu olarak forma giydi ve Romanya Milli Takımı'nda da görev aldı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçen Lucescu, kısa sürede Avrupa'da adını duyurdu. Kariyeri boyunca birçok önemli kulübü çalıştırdı.

Çalıştırdığı önemli takımlar

Galatasaray

Beşiktaş

Shakhtar Donetsk

Inter Milan

Zenit Saint Petersburg

Dynamo Kyiv

Başarıları

Mircea Lucescu'nun en dikkat çeken başarılarından biri, 2000 yılında Galatasaray ile kazandığı UEFA Süper Kupa şampiyonluğudur.

Ayrıca Shakhtar Donetsk ile uzun yıllar çalışarak çok sayıda lig şampiyonluğu ve 2009'da UEFA Kupası zaferi elde etti.

Teknik direktörlük tarzı

Lucescu, disiplinli yapısı, genç oyuncuları geliştirme konusundaki başarısı ve taktik bilgisiyle bilinir. Özellikle Doğu Avrupa futbolunda önemli bir etki yaratmıştır.

Milli takım kariyeri

Lucescu, kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya ve Türkiye milli takımlarını da çalıştırmıştır. Türkiye Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinde de bulunmuştur.

Kariyeri boyunca birçok ülkede görev yapan Mircea Lucescu, dünya futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilmektedir.


