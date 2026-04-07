TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Gümrük geçişleri", İYİ Parti'nin "Polis memurları", DEM Parti'nin "Karayolu taşımacılığı yapan nakliyeciler" ve CHP'nin "İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bu hafta sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Ayrıca, tarıma ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin altıncı sırasında yer aldı.

Genel Kurul, 14 Nisan Salı günü fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, 21 Nisan Salı gününden itibaren ise bazı uluslararası anlaşmaları ele alacak.

Genel Kurul 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla özel oturumla toplanacak. Özel oturumda siyasi partilerin grup başkanlarına 10'ar, grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanlarına 3'er dakika söz verilecek. Oturumda başka konu görüşülmeyecek.

Öte yandan Genel Kurulda, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.