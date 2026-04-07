İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Manisa'daki derin FETÖ yapılanması çökertildi

Manisa'da FETÖ'ye yönelik 3 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. 6 Nisan'da gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 22:25, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 23:36
Manisa'daki derin FETÖ yapılanması çökertildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 47 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada, terör örgütünün Manisa genelinde yeniden hücre yapılanmasını genişletmek için yaptığı çalışmalar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre; terör örgütünün ilde kadın ve erkek yapılanması şeklinde iki farklı yapı kurduğu ve kadın yapılanmasının doğrudan sözde "il imamına" bağlı çalıştığı belirlendi.

Yeni haberleşme araçları Signal

Güvenlik güçlerinin takibine takılmamak için örgüt üyelerinin yüz yüze görüşmekten ziyade FETÖ tarafından temin edilen cihazlar ile "Signal" ve benzeri uygulamalar üzerinden görüşmelerini sağladığı tespit edildi.

FETÖ'nün yeni hedefi ortaokul öğrencileri

Soruşturmada en fazla dikkat çeken detaylardan birisi de terör örgütünün yeniden eleman kazanma stratejisi oldu. Örgütün yeni hedefinin ortaokul öğrencileri olması dikkat çekti.

FETÖ tarafından ortaokul öğrencilerinin içinden seçilen öğrencilerin, özel öğretmenler aracılığıyla "KINALAMA" adı verilen yöntemle özel yetiştirilmesinin planlandığı belirlendi.

Paravan şirketler aracılığıyla örgüte maddi kaynak sağlanıyor

Yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden yapılan para transferleri de soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay oldu. FETÖ tarafından "arsa alım satımı" adı altında yurt dışında kurulu bir şirket üzerinden gönderilen para sisteme sokularak, örgüte maddi destek sağlanıyor. Örgütün güncel olarak finans ve eğitim başta olmak üzere tüm eylemlerine devam ettiği ve İzmir bölgeye bağlı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

Terör örgütüne yapılan baskınlarda yaklaşık 22,5 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Terör örgütü, cezaevindeki üyelerinin ailelerine de düzenli yardım yaparak, kendisine olan bağlılığı diri tutmaya çalışıyor.

Manisa'daki derin FETÖ yapılanması çökertildi

3 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. 6 Nisan'da gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Yetkililer, FETÖ/PDY'nin Manisa yapılanmasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

