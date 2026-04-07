İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı

Trump'ın İran'a yönelik gece saat 03.00'e kadar süre tanıyan ve "bir medeniyetin sonu" iması taşıyan ültimatomu, dünya genelinde nefeslerin tutulmasına neden oldu.

Küresel jeopolitik fay hatlarının kırılma noktasına geldiği gecede Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de katıldığı yayında piyasaları değerlendirdi.

Piyasaların yarın kendine yeni bir yön tayin edeceğini belirten İslam Memiş, savaşın sonlanması durumunda petrol fiyatlarında sert bir gerileme ve baskılanan enstrümanlarda hızlı bir yükseliş beklediğini ifade etti.

"KÖTÜMSER DEĞİLİM"



Gergin bekleyiş sürerken Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Memiş, "116-120 dolar bandı kritik bir direnç. Eğer burası aşılırsa 200 dolar seviyesinin önü açılabilir. Ancak piyasaların manipüle edilmesine rağmen ben şahsen çok kötümser değilim, kısa vadeli bir ateşkes piyasalarda rahatlama ve denge arayışı getirebilir" dedi.

ALTIN YATIRIMCISI BANKALARA KOŞTU



Yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcı refleksini de kökten değiştirdi. Memiş, fiziki altındaki yüksek işçilik maliyetlerinden kaçan vatandaşın bankalara yöneldiğini açıkladı:

"Bankalardaki altın miktarı 676 tona yükseldi ilk çeyrekte. Bu bankalardaki toplam miktara baktığımız zaman da %17'si katılım bankalarında, %83'ü mevduat bankalarında. Yurt dışı yerleşiklerin payı %3,5 civarında. Yurt dışındaki yerleşiklerin altın tarafındaki talebi de artmış ve ciddi bir artış oldu bu tarafta. Bu tarafta yine bankalardaki hareketlilikte bu altın miktarının %28'si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'da karşılık olarak tutuluyor. Ocak ayında altın tarafında 41 tonluk bir artış olduğu görülüyor.

Sadece o zirve seviyeler görmüştük. Ons altın tarafında 5600 dolar seviyeleri vardı. Talep halen canlı durmaya devam ediyor"

İŞÇİLİK MALİYETLERİ DÜŞTÜ



İki hafta önce piyasada altın bulmanın imkansız olduğunu ve kilogram başına 9 bin dolara varan astronomik işçilik maliyetlerinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, bu rakamın dün itibarıyla 1357 dolara kadar gerilediğini söyledi ve şunları ekledi:

"Piyasada da altın bulmak önceden imkansızdı. 2 hafta önce yoktu. Yani iki hafta hiç kimse bir şey satamadı. Şimdi artık normalleşti. Altında piyasa da var. Dolayısıyla zaman zaman darphane sertifikasını tercih edebilirsiniz, bankayı tercih edebilirsiniz. Yeri geldiği zaman da fiziği alırsınız ama sonuçta menfaatiniz neredeyse, işçilik nerede azsa oraya tercih etmek zorunda yatırımcılar"

"ŞU AN ALMA ZAMANI"



Altın, gümüş ve bakır gibi emtiaların şu an için petrol ve dolar endeksine endeksli bir seyir izlediğini belirten Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için stratejisini paylaştı:

"Şu anda petrol ve dolar endeksi var. Başka bir şey yok. Petrol ve dolar endeksi yükseldiği zaman değerli metaller geriliyor.

Petrol gerilediği zaman değerli metaller yükseliyor. Ama çok kopuk bir rakam yok. Böyle dalgalı bir seyir var ve dolayısıyla da bir aksiyon yok yani şu an değerli metallerden biraz daha bekleyeceğiz.

Yani uzun vadeli yatırımcıların şu anda toplama zamanı diyebiliriz. Yani al, al, al böyle devam ediyor süreç"