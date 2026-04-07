İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
TBMM'nin çalışma takvimi güncellendi: İlk gündem doğum izni düzenlemesi!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı

Küresel jeopolitik fay hatlarının kırıldığı gecede, altın yatırımcısı rotasını bankalara kırdı. Bankalardaki altın miktarının 676 tona ulaştığını belirten İslam Memiş, fiziki altındaki yüksek işçilik maliyetlerinin normalleşmeye başladığını açıkladı. Memiş'e göre; petrol ve dolar endeksindeki yükseliş emtiaları baskılasa da, uzun vadeli yatırımcı için şu an "alma zamanı".

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 23:14, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 23:36
Trump'ın İran'a yönelik gece saat 03.00'e kadar süre tanıyan ve "bir medeniyetin sonu" iması taşıyan ültimatomu, dünya genelinde nefeslerin tutulmasına neden oldu.

Küresel jeopolitik fay hatlarının kırılma noktasına geldiği gecede Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de katıldığı yayında piyasaları değerlendirdi.

Piyasaların yarın kendine yeni bir yön tayin edeceğini belirten İslam Memiş, savaşın sonlanması durumunda petrol fiyatlarında sert bir gerileme ve baskılanan enstrümanlarda hızlı bir yükseliş beklediğini ifade etti.

"KÖTÜMSER DEĞİLİM"

Gergin bekleyiş sürerken Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Memiş, "116-120 dolar bandı kritik bir direnç. Eğer burası aşılırsa 200 dolar seviyesinin önü açılabilir. Ancak piyasaların manipüle edilmesine rağmen ben şahsen çok kötümser değilim, kısa vadeli bir ateşkes piyasalarda rahatlama ve denge arayışı getirebilir" dedi.

ALTIN YATIRIMCISI BANKALARA KOŞTU

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcı refleksini de kökten değiştirdi. Memiş, fiziki altındaki yüksek işçilik maliyetlerinden kaçan vatandaşın bankalara yöneldiğini açıkladı:

"Bankalardaki altın miktarı 676 tona yükseldi ilk çeyrekte. Bu bankalardaki toplam miktara baktığımız zaman da %17'si katılım bankalarında, %83'ü mevduat bankalarında. Yurt dışı yerleşiklerin payı %3,5 civarında. Yurt dışındaki yerleşiklerin altın tarafındaki talebi de artmış ve ciddi bir artış oldu bu tarafta. Bu tarafta yine bankalardaki hareketlilikte bu altın miktarının %28'si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'da karşılık olarak tutuluyor. Ocak ayında altın tarafında 41 tonluk bir artış olduğu görülüyor.

Sadece o zirve seviyeler görmüştük. Ons altın tarafında 5600 dolar seviyeleri vardı. Talep halen canlı durmaya devam ediyor"

İŞÇİLİK MALİYETLERİ DÜŞTÜ

İki hafta önce piyasada altın bulmanın imkansız olduğunu ve kilogram başına 9 bin dolara varan astronomik işçilik maliyetlerinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, bu rakamın dün itibarıyla 1357 dolara kadar gerilediğini söyledi ve şunları ekledi:

"Piyasada da altın bulmak önceden imkansızdı. 2 hafta önce yoktu. Yani iki hafta hiç kimse bir şey satamadı. Şimdi artık normalleşti. Altında piyasa da var. Dolayısıyla zaman zaman darphane sertifikasını tercih edebilirsiniz, bankayı tercih edebilirsiniz. Yeri geldiği zaman da fiziği alırsınız ama sonuçta menfaatiniz neredeyse, işçilik nerede azsa oraya tercih etmek zorunda yatırımcılar"

"ŞU AN ALMA ZAMANI"

Altın, gümüş ve bakır gibi emtiaların şu an için petrol ve dolar endeksine endeksli bir seyir izlediğini belirten Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için stratejisini paylaştı:

"Şu anda petrol ve dolar endeksi var. Başka bir şey yok. Petrol ve dolar endeksi yükseldiği zaman değerli metaller geriliyor.

Petrol gerilediği zaman değerli metaller yükseliyor. Ama çok kopuk bir rakam yok. Böyle dalgalı bir seyir var ve dolayısıyla da bir aksiyon yok yani şu an değerli metallerden biraz daha bekleyeceğiz.

Yani uzun vadeli yatırımcıların şu anda toplama zamanı diyebiliriz. Yani al, al, al böyle devam ediyor süreç"

