Çaya yüzde 10 zam yapıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 04:07, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 04:11
2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı. Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.
Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.