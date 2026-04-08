Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Papa'dan Trump'ın 'medeniyet yok olacak' sözlerini tepki

Papa 14. Leo, Trump'ın "medeniyet yok olacak" sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek uluslararası hukukun ve ahlaki sorumluluğun ihlal edildiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 04:12, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 04:13
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da bu gece "medeniyet yok olacak" yönündeki tehdidine tepki göstererek bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve diyaloğa dönülmesi çağrısında bulundu.

Papa, akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada kendisini bekleyen gazetecilere ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, Trump'ın bugün sosyal medya platformlarında yaptığı "İran'da medeniyet yok olacak" tehdidine doğrudan atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hepimizin bildiği gibi, İran halkına yönelik bir tehdit gündeme geldi ve bu gerçekten kabul edilemez. Burada elbette uluslararası hukukla ilgili meseleler var, ancak bundan çok daha fazlası söz konusu. Bu, bütün bir halkın iyiliği açısından ahlaki bir meseledir."

Masum sivillere dikkat çeken Papa, herkesi çocukları ve yaşlıları düşünmeye davet ederek, "Onlar tamamen masum ve bu tırmanan gerilimin kurbanları olacaklardır. Bu savaşın tırmanışı aslında daha ilk günlerden itibaren başlamıştı ve o zaman da şöyle diyorduk: Diyaloğa geri dönelim, müzakereye dönelim, sorunları bu noktaya gelmeden çözmenin yollarını arayalım. Ama şimdi buradayız ve çok dua etmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz"

Papa 14. Leo, savaşın sona ermesi için hem dua edilmesi hem de iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Belki kongre üyeleriyle, yetkililerle iletişime geçerek şunu söylemeliyiz: 'Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz.' Dünyada barışa gerçekten çok ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

İngilizce sürdürdüğü açıklamasında, dünya genelinde ekonomik ve enerji krizlerinin yanı sıra Orta Doğu'da ciddi bir istikrarsızlık yaşandığına dikkat çeken Papa, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum dünyada daha fazla nefreti körüklüyor. Öyleyse masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve bu devam eden savaşın kurbanı olmuş veya olacak birçok insanı hatırlayalım. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, aynı zamanda insanlığın yapabileceği nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işareti olduğunu hatırlatmak isterim."

Papa, savaşın tarafı olan ülkelerin vatandaşlarını, yetkililerle, siyasi liderlerle ve milletvekilleriyle iletişime geçmeye davet ederek, barış için çaba gösterilmesi ve savaşın her koşulda reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

