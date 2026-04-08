'Balistik Tayfun Blok4 füzesi bu yıl envantere girecek'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Murat İkinci'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

ROKETSAN, sadece kendi silahlı kuvvetlerimizin değil, birçok dost ve kardeş ülkenin de füze ve roket konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Malumunuz, etrafımızda çatışmalar var. Bu çatışma ortamında ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırıp kendi ihtiyaçlarını kendisinin üretebilir aşamada olması bizim için çok büyük bir avantaj.

İşte hava savunma füzelerimiz, balistik füzelerimiz, yine tanksavar füzelerimiz. Silahlı kuvvetlerimizin kullanmış olduğu bütün ürünleri roket ve füze teknolojileri açısından ROKETSAN üretebiliyor.

Şu anda dünyada bunların üretimiyle ilgili çok ciddi problemler var. Görüyorsunuz, hava savunma sistemlerinin füze sayıları çok hızlı düşüyor. Üretim kapasitelerinin düşük olduğu görülüyor ve bu kadar yoğun kullanılan bir ortamda bunları kendiniz üretiyor olmanız çok büyük bir avantaj.

Tayfun Blok 4 anlaşması imzalandı.3000+....

Teslimat başladı.

Tayfun Blok 4 hipersonik füze mach 5 üzeri hızı ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Asıl bomba Tayfun Blok 6da patlayacak. 6000+

"TAYFUN BLOK4 FÜZESİ BU YIL ENVANTERE GİRECEK"

Blok4 füzemiz var. Blok4 mühimmatlarımız arasında en uzun menzilli füzedir. Bu, balistik füze anlamında şu anda geliştirdiğimiz ana ürünlerden bir tanesidir. Tayfun Blok4 füzesi bu yıl envantere girecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız bizi onurlandırdı teşrifleriyle. Burada hem temel atma törenimizi hem de tesis açılışımızı gerçekleştirdik.

Aslında buradaki temel felsefe; kendi ihtiyacınızı kendinizin üretebilir aşamada olmanız, aynı zamanda bunları yüksek miktarlarda da üretebilmenizdir. Bu nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz açılışların çok büyük bir önemi var.

ÜRETİM HIZI ARTACAK

Hem harp başlıkları hem de yakıt teknolojileri anlamında ROKETSAN'ın kapasitesini kat ve kat artıran tesislerin açılışını yaptık. Bu da önümüzdeki süreçte ROKETSAN üretiminin ciddi şekilde hızlanacağının en bariz göstergesi.

Bizim açımızdan sadece yeni tesisleri açmakla kalmadık, aynı zamanda birçok tesisin altyapısını oluşturacak temel atma törenlerini de gerçekleştirdik.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ AÇISINDAN TARİHİ BİR YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ"

Şu anda açmış olduğumuz tesisler yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir tamamlanma bütçesine sahip. Devam eden yatırımlarla birlikte toplamda 3 milyar dolara varan bir yatırım büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu, Türk savunma sanayii açısından tarihi bir yatırım büyüklüğüdür.

Türkiye, kendi füze ve roket ihtiyacını kendi tesislerinde karşılamak üzere çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu yatırımlar, önümüzdeki dönemde hem AR-GE hem de üretim altyapısıyla ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kapasiteye ulaşılacağını gösteriyor.

Sadece ülkemizin değil, aynı zamanda dünyada üretiminde ciddi sorunlar yaşanan hava savunma, balistik, seyir ve tanksavar füzeleri için de önemli bir ihracat potansiyeli oluşturuyor.

Bu açıdan baktığımızda hem ROKETSAN hem de ülkemiz için tarihi bir güne şahitlik ediyoruz diyebiliriz.

"SUNGUR DÜNYADAN EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLERDEN BİR TANESİ"

Sungur'un teslimatı devam ediyor. Hava savunma füzemiz. Dünyadan en çok aranan ürünlerden bir tanesi. 8 km bandındaki hava hedeflerini imha edebiliyor. Tek bir kişi bunu kullanabiliyor. Bu nedenle avantaj sağlıyor. Çok yetenekli bir füze. Dünyada çok yoğun bir talep var.

"İHA-230 SİHA'LARIMIZIN EN HIZLI MÜHİMMATI"

İHA-230, SİHA'larımızın en hızlı mühimmatı. Süpersonik bir hızda. 150 km menzildeki hedefleri nokta hassasiyetinde vurabiliyor. AKINCI ve AKSUNGUR'dan atabiliyoruz. KIZILELME'da da kullanacağız.

Tayfun Blok 4 füze menzili 1.500 kilometre olarak açıklandı, ancak potansiyel menzilinin 3.000 kilometre olduğu, asıl büyük sansasyonun çok daha uzun kilometre menzilli (6 bin km) Tayfun Blok 6 'da yaşanacağı belirtiliyor.