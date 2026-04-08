Trump, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin açıklamasını paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail ile ateşkes ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Erakçi açıklamasına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir'e teşekkür ederek başladı.

Erakçi'nin açıklaması tam olarak şu şekilde:

"İran İslam Cumhuriyeti adına, bölgedeki savaşı sona erdirmek için gösterdikleri yorulmak bilmez çabalarından dolayı aziz kardeşlerim Pakistan Başbakanı Sayın Şerif'e ve Sayın Mareşal Münir'e şükran ve takdirlerimi sunarım.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVENLİ GEÇİŞ MÜMKÜN OLACAK'

"Başbakan Şerif'in paylaştığı tweetindeki kardeşçe talebine cevaben ve ABD'nin 15 maddelik önerisi temelindeki müzakere talebi ile ABD Başkanı'nın (POTUS), müzakerelerin temeli olarak İran'ın 10 maddelik önerisinin genel çerçevesini kabul ettiğine dair duyurusu göz önünde bulundurularak; İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına şunları beyan ederim:

"İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarına son verecektir.

"İki haftalık bir süre boyunca, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanması ve teknik kısıtlamaların dikkate alınması kaydıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş mümkün olacaktır."

TRUMP DA PAYLAŞTI

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin açıklamasını ABD Başkanı Donald Trump da paylaştı. Trump Erakçi'nin paylaşımı için "İran'ın resmi açıklaması" tabirini kullandı.