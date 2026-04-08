Doç. Dr. Darıcılı: Özel harekat şehirde daha dağınık olmalı

Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Doç. Dr. Darıcılı: Özel harekat şehirde daha dağınık olmalı

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, İstanbul'daki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, olaylara ilk müdahale yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 05:43, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 05:45
İstanbul'da dün yaşanan terör saldırısının ardından güvenlik stratejileri yeniden tartışmaya açıldı. Ali Burak Darıcılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirlerde özel harekat ekiplerinin konumlandırılmasına ilişkin mevcut sistemin yetersiz olabileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İlk müdahaleyi farklı birimler yapıyor"

Darıcılı, terör olaylarında ilk müdahalenin çoğunlukla mahalle bekçileri, trafik polisleri ya da nöbetçi ekipler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Bu durumun olayların seyrini doğrudan etkilediğini belirten Darıcılı, mevcut müdahale zincirinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Olaylara hep mahalle bekçisi, trafik polisi, nöbet tutan polis vs. ilk müdahaleyi yapıyor. Olay bitiyor. Özel harekat geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Mevcut konsept sorunlu olabilir"

Güvenlik konseptine yönelik eleştirilerde bulunan Darıcılı, özel harekat ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak yeni bir yapılanmanın gerekliliğine işaret etti.

"Özel harekatı şehirlerde daha dağınık bekletmek lazım. Bu konsept sorunlu" diyen Darıcılı, özellikle büyükşehirlerde bu modelin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası örnekler de tartışılıyor

Darıcılı, benzer güvenlik tartışmalarının yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını da belirtti. Açıklamasında, bu konunun dünya genelinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de tartışıldığını ifade etti.
Güvenlik politikalarının dinamik yapısına dikkat çeken Darıcılı, "Bu dünyanın her yerinde böyle ve özellikle ABD'de bunu tartışıyor. Bu meseleyi iyi irdelemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

