Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gıda ürünlerine ilişkin içerik incelemeleriyle bilinen Gıda Dedektifi hesabı, Knorr'un Türkiye'de satılan et suyu bulyonu ile İsviçre'de satışta olan benzer ürünü karşılaştırdı. Paylaşımda, iki ürünün içerik listeleri arasındaki farklar öne çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 06:08, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 06:36
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Gıda ürünlerindeki içerik listelerini inceleyen paylaşımlarıyla dikkat çeken Gıda Dedektifi, bugün yaptığı paylaşımda Knorr markalı et suyu bulyon ürününü mercek altına aldı. Hesap, Türkiye'de satılan ürünün içeriğinde aroma artırıcılar ve palm yağı bulunduğunu, kurutulmuş sığır eti oranının ise yüzde 0,01 seviyesinde yer aldığını belirtirken; İsviçre'de satışta olan benzer Knorr ürününde "%100 doğal içerikler" ifadesiyle daha farklı bir formül kullanıldığını savundu.

Türkiye'de satılan Knorr et suyu bulyonun içeriği tartışma yarattı

Gıda Dedektifi'nin paylaşımında, Türkiye'de satılan Knorr et suyu bulyonun içeriğinde iyotlu tuz, palm yağı, monosodyum glutamat, disodyum inosinat ve disodyum guanilat gibi aroma artırıcıların yer aldığı ifade edildi. Kamuya açık ürün listelerinde de benzer şekilde iyotlu tuz, bitkisel yağ (palm), aroma artırıcılar, nişasta, kıvam artırıcı, aroma vericiler, şeker ve kurutulmuş öğütülmüş sığır eti bilgileri yer alıyor.

Paylaşımda en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise et oranı oldu. Gıda Dedektifi, ürün içeriğinde kurutulmuş sığır eti oranının yüzde 0,01 olduğunu öne sürdü. Hesabın kendi sitesinde yer alan ilgili paylaşımda da aynı oran vurgulandı.

İsviçre'deki ürünle kıyaslama yaptı

Paylaşımda, Knorr'un İsviçre'de satışa sunduğu bir et bulyon ürünü de örnek gösterildi. İsviçre'de satıştaki ürünün içerik bilgilerinde yüzde 23 oranında sığır yağı ve yüzde 2,4 oranında sığır eti tozu bulunduğu, ayrıca "%100 doğal içerikler" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Aynı ürün sayfasında aroma artırıcı katkı maddelerine yer verilmediği de dikkat çekiyor.

Bu karşılaştırma, sosyal medyada "aynı markanın farklı ülkelerde farklı içerikle ürün sunması" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Gıda Dedektifi de paylaşımında, Türkiye'deki ürün ile İsviçre'deki ürün arasında içerik bakımından belirgin fark bulunduğunu savundu.

Kamuoyunda etiket ve içerik şeffaflığı tartışması

Uzmanların ve tüketici platformlarının son dönemde sıkça gündeme getirdiği başlıklardan biri, ürünlerin reklam dili ile gerçek içerik kompozisyonu arasındaki uyum oluyor. Knorr'un Türkiye ürün sayfasında et suyu lezzetinin öne çıkarıldığı tanıtım ifadeleri yer alırken, sosyal medyadaki bu son paylaşım özellikle içerikteki et oranı üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

