Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ana sayfaHaberler Dünya

Netanyahu: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar için açıkladığı 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Netanyahu, ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 06:29, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 06:38
Yazdır
Netanyahu: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran'a yönelik saldırılar kapsamında ilan edilen 2 haftalık ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ateşkesi desteklediklerini belirtirken, söz konusu kararın Lübnan cephesini kapsamadığını ifade etti.

Ateşkes Açıklamasına Destek

ABD ile İran arasında gerilimin düşürülmesi amacıyla duyurulan 2 haftalık ateşkes, bölgedeki tansiyonu geçici olarak düşürmeyi hedefliyor.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail'in İran ile doğrudan ya da dolaylı çatışma riskini sınırlama yönünde temkinli bir yaklaşım sergilediğini ortaya koydu.

"Lübnan Bu Ateşkesin Parçası Değil"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesin kapsamına ilişkin önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Netanyahu, "Bu ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor" diyerek özellikle kuzey sınırındaki gelişmelere işaret etti.

Pakistan: Ateşkes Lübnan'ı kapsıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber