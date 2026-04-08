Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Dünya

Netflix'ten skandal mesaj! Trump'ın İran tehdidine atıf yaptılar

Siyonist lobinin kirli ve karanlık propagandalarına yayınlarıyla açık destek veren film ve dizi platformu Netflix, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için 'Bu gece uzun olacak ve koca bir medeniyet yok olacak' tehdidinin ardından yine büyük bir skandala imza attı. Netflix, kullanıcılarına gönderdiği bildirim/mesaj ile Trump'ın tehdidine atıf yaptı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 06:33, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 06:35
Yazdır
Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma platformundaki 'Filistin' konulu yapımları kaldırarak destek veren film ve dizi platformu Netflix, ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yine bir skandala imza attı.

TRUMP: BU GECE İRAN İÇİN UZUN OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bu gece "medeniyetin yok olacağını" savunarak 'bu gece uzun olacak' mesajını verdi.

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.

NETFLIX'TEN TRUMP'IN TEHDİDİNE ATIF: BU GECE UZUN OLACAK

Siyonist lobi yönetimindeki Netflix, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından platform uygulaması üzerinden kullanıcılarına bir mesaj/bildirim gönderdi.

Netflix tarafından gönderilen mesajda Trump'ın tehditlerine atıf yapıldı ve 'Bu gece uzun olacak, önerilerimize kulak verin eğlenceli bir gece geçirin' ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber