Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!

"Sosyal güvenlik mevzuatımız, özellikle kadınları korumak adına oldukça hassas dengeler üzerine kuruludur. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır.

Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir.

SAHTE BOŞANMALAR...

Ancak bazı vatandaşlar, bu yasal imkanı suistimal ederek "sahte/hileli boşanma" yoluna başvuruyor. Sırf yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde eşinden ayrılan, fakat gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenler SGK'yı dolandırıyor! Bu durum sadece ahlaki bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir SGK zararı teşkil ediyor"

BİNLERCE KİŞİNİN MAAŞI KESİLDİ

İsa Karakaş'ın paylaştığı çarpıcı rakamlar, denetimlerin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. Son 3 senede toplam 7.438 kişinin haksız maaşı kesilerek ağır yaptırımlar uygulandı.

KOMŞU İHBARIYLA YAKALANIYORLAR

Karakaş, sahteciliğin nasıl deşifre edildiğine de dikkat çekiyor. "Alo 170" hattına gelen ihbarların çoğunun akraba veya komşulardan geldiğini şu sözlerle ifade etti:

"Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. "Alo 170" hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor. Gelen ihbarların büyük bir kısmının doğru çıkması ise dikkat çekici bir diğer nokta.

İhbar üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Denetmenleri, sadece evrak üzerinden değil, sahada da çalışma yapıyor.

Çevre Soruşturması: Komşularla ve muhtarla görüşülüyor.

Mahallinde Araştırma: Fiili birlikteliğin olup olmadığı tespit ediliyor.

Kolluk Desteği: Polis ve jandarma tutanakları raporlara ekleniyor.

Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor"

KURNAZLIĞIN BEDELİ HAPİS OLUR

Yazısında bu durumu sadece ahlaki bir sorun değil, "nitelikli dolandırıcılık" olarak tanımlayan İsa Karakaş, hileli boşanma tespit edildiğinde yaşanan karanlık tabloyu şöyle özetliyor:

"Hileli/sahte boşanması tespit edilenleri bekleyen tablo oldukça karanlık:

Maaş Kesintisi: Bağlanan tüm maaş ve gelirler derhal durdurulur.

Faizli Geri Ödeme: Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de dahil faiziyle birlikte geri istenir.

Hapis Riski: SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Normal şartlarda kız çocuklarının yetim aylığı alması için yaş sınırı veya öğrencilik şartı aranmaz; tek kriter evli olmamaktır.

Ancak bu özgürlük, kanunu dolanmak için bir açık kapı değildir. Yeniden evlenen dul eşin aylığı kesilir; ancak bu evlilik ölüm veya gerçek boşanma ile biterse aylık tekrar bağlanabilir. Devlet, dürüst vatandaşına kapısını her zaman açık tutarken, hileye başvuranı asla affetmiyor

SGK'nın yardımları ve kaynakları, yasal şartları haiz gerçekten ihtiyacı olan hak sahipleri içindir. Üç kuruş fazla maaş almak uğruna yapılan sahte boşanmalar; hem aileyi manevi olarak zedeler hem de SGK'ya karşı işlenmiş bir suçtur. Unutmayın, haksız kazançla kurulan düzen, bir gün mutlaka bir denetmen raporuyla veya bir komşu ihbarıyla yıkılmaya mahkümdur"



