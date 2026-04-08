Trump, İran'la varılan ateşkesi 'tam ve eksiksiz bir zafer' olarak ilan etti

AFP haber ajansına verdiği röportajda süreci değerlendiren Trump, varılan mutabakatın "tam ve eksiksiz bir zafer" olduğunu ifade etti.

"Yüzde 100 zafer"

Anlaşmanın duyurulmasının ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, kazanılan başarının kesinliğine vurgu yaptı.

"Tam ve eksiksiz bir zafer. Yüzde 100. Hiç şüphe yok" diyen ABD Başkanı, askeri hedeflerin fazlasıyla karşılandığını belirtti.

Trump, bu sürecin ardından Orta Doğu'da uzun vadeli barışın tesisi için kritik bir aşamaya geçildiğini kaydetti.

Uranyum rezervleri güvence altında

Ateşkesin en kritik maddelerinden biri olan nükleer kapasiteye de değinen Trump, İran'ın uranyum rezervlerinin anlaşma kapsamında "kusursuz bir şekilde güvence altına alınacağını" söyledi.

Bu şartın kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Trump, aksi takdirde bir uzlaşmaya varmayacağını ifade etti.