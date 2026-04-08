Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor

8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla motorine 7,80 TL, benzine ise 60 kuruş zam yapılmasının ardından akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat değişimi gündeme geldi. Sektör yetkililerinde, 10 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında ciddi bir indirim beklentisi oluştu.

Motorinde 14,55 TL indirim beklentisi

Memurlar.net:in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarında litre başına 14,55 TL indirim öngörülüyor. Bu rakam, son dönemde yapılan yüksek zamların ardından piyasada önemli bir geri çekilme anlamına geliyor.

Yetkililer, söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında ciddi bir rahatlama yaşanacağını belirtiyor.

Benzin fiyatlarında da düşüş öngörülüyor

Aynı bilgi notunda benzin fiyatlarına ilişkin beklentilere de yer verildi. Buna göre, benzinde litre başına 1,61 TL indirim yapılması bekleniyor.

Bu gelişme, hem bireysel araç kullanıcıları hem de taşımacılık sektörü açısından maliyetlerin bir miktar düşebileceğine işaret ediyor.

"Piyasa koşullarına göre değişebilir" uyarısı

Sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamada, fiyat değişimlerinin kesinleşmediği ve piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebileceği vurgulandı. Özellikle küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Ateşkes sonrası hızlı geri çekilme dikkat çekti

8 Nisan'da motorine gelen 7,80 TL'lik zam sonrası kısa süre içinde bu denli yüksek bir indirim beklentisinin oluşması, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu. Petrol fiyatları dün ulaştığı 110 dolar seviyesinden bugün itibariyle 94 dolar seviyesine geriledi,