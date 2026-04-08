İletişim Başkanı Duran: Kalıcı barışa kapı aralamasını temenni ediyorum

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Diyalog ve diplomasi kanalları hayati öneme sahip"

Bölgedeki güvenlik ortamının hassasiyetine dikkat çeken Duran, "Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye barışın tesisi için katkıyı vermeye devam edecek"

Duran, Türkiye'nin krizlerin çözümündeki yapıcı rolüne işaret ederek, Ankara'nın sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği ile her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini belirtti.

Türkiye'nin adil ve dengeli yaklaşımıyla "güvenli bir liman" olma sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Duran, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.