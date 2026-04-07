Babacan: Türkiye savaşta değil ama savaş ekonomisi yaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gerilimin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin güvenlik açısından süreci sınırlı etkilerle atlattığını ancak ekonomik açıdan savaş yaşayan ülkelerle benzer sonuçlar doğduğunu söyledi.

Yaklaşık dört yıldır savaşta olan Ukrayna'daki yıllık enflasyonun yüzde 8 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Babacan, Türkiye'de ise İran ile yaşanan gerilim başlamadan önce yalnızca ocak ve şubat aylarındaki toplam enflasyonun aynı seviyeye ulaştığını vurguladı. Babacan, "Türkiye, savaşta değilken adeta bir savaş ekonomisini yaşadı, yaşamaya da devam ediyor" dedi.

Vatandaşların en büyük sorununun geçim sıkıntısı, enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna işaret eden Babacan, ekonomik sorunların günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirtti.

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan, son 40 günde rezervlerden 49 milyar doları aşan satış yapıldığını öne sürdü. Söz konusu rakamın altın değerindeki değişimlerden kaynaklanmadığını, yalnızca net döviz satışını ifade ettiğini dile getirdi.

"49 milyar dolar nereye gitti?"

Merkez Bankası'nın döviz işlemlerine yönelik şeffaflık eleştirisinde bulunan Babacan, geçmişte anlık olarak açıklanan döviz alım-satım verilerinin artık paylaşılmadığını söyledi. Türkiye'de net bir kur rejimi olmadığını savunan Babacan, bu durumun ekonomi yönetimine olan güveni zedelediğini ifade etti.

Babacan, "49 milyar doları kim aldı?" sorusunu yönelterek, düşük kurdan alınan dövizin faiz kazancı sonrası yeniden dövize çevrilerek yurt dışına çıkarıldığını iddia etti. Bu süreçte bazı kesimlerin yüksek kazanç elde ettiğini belirtti.