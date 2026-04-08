Türkiye'de 5G etkisi: Yatırımlar 145 milyar lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
%0 Faizli 25.000 TL
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'de 5G etkisi: Yatırımlar 145 milyar lirayı aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulan 5G nedeniyle sektördeki yatırımların hızlandırıldığını belirterek, "Geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam yatırım tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 145 milyar 2 milyon 478 bin 241 lira olarak gerçekleşti." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 14:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 14:23
Yazdır
Türkiye'de 5G etkisi: Yatırımlar 145 milyar lirayı aştı

Bakan Uraloğlu, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 99 milyon 691 bin 361 mobil abone bulunduğunu bildirdi.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranının yüzde 116,9 olarak gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 6 milyon 398 bin 149'a gerilerken, 4,5G abone sayısı 91 milyon 210 bin 754 oldu. Türkiye'de 32 milyondan fazla 5G uyumlu cihaz bulunuyor. 81 ilde kademeli hizmete aldığımız 5G ile birlikte yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu." diye konuştu.

Uraloğlu, geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 412 işletmeciye verilen yetkilendirme sayısının 767 olduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde sabit telefon abone sayısının 8 milyon 390 bin olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu, mobil abone sayısının da yaklaşık 99,7 milyon olduğunu ifade etti. Uraloğlu, mobil trafik miktarı yaklaşık 312,5 milyar dakika, sabit trafik miktarı da 5,06 milyar dakika olmak üzere mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 317,56 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini anlattı.

Yatırımlarda yüzde 54 artış

Geniş bant internet abone sayısının bu 97,4 milyonu geçtiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin mobil geniş bant altyapısının geliştirilmesi sürecinde çok önemli bir aşamayı geride bırakarak, 1 Nisan itibarıyla ticari olarak 5G'yi kullanmaya başladık. 5G teknolojisiyle sadece daha hızlı mobil internet değil, sağlıktan üretime, eğitimden finansa birçok kurumsal alanda yeni gelişmeleri ivmelendirecek bilişim altyapıları halkımızın hizmetine sunulacak. Veriyi üretmek kadar o veriye erişim hızının da önem kazandığı günümüzde ülkemizin her noktasında yüksek hızlı mobil internetin kullanılabilmesi için işletmecilerimiz büyük bir hızla 5G altyapısı yatırımlarını gerçekleştirdiler. 5G teknolojisi için hızlandırılan çalışmalar sonucunda, geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam yatırım tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 145 milyar 2 milyon 478 bin 241 lira olarak gerçekleşti. Yatırım tutarı, 2024 yılında 94 milyar 81 milyon 418 bin 673 liraydı. 1 Nisan'da kullanılmaya başlayan 5G teknolojisinden yararlanmak için altyapı çalışmalarını hızlandıran işletmeciler, 681 bin kilometre fiber altyapısı kurdular."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber