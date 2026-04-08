Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş : 08 Nisan 2026 14:51, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 15:35
Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculardan Vaclav Cerny, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderilirken, siyah-beyazlı futbolcu Emmanuel Agbadou ise hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Müşavirlik, Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ı talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi.

Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Trendyol 1. Lig sevkleri

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK, Sarıyer, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sivasspor ve Amed Sportif Faaliyetler, çeşitli nedenlerden PFDK'ye gönderildi.

Futbolculardan Adana Demirsporlu Yücel Gürol, Manisa FK'li Bobby Adekanye ve Bolusporlu Dean Liço da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

