Karpuz pazara dilim dilim düştü: Kilosu 50 TL

Erdemli ilçesinde sebze ve meyve pazarında satışa çıkan karpuz dikkat çekti. Türkiye'nin turfanda üretimi ile ön planda olan bölgede dışardan getirildiği belirtilen karpuz dilim dilim satıldı. Genelde çeyrek ve yarım olarak vatandaşların rağbet gösterip aldığı karpuzun kilogram fiyatının 50 TL olduğu belirtildi. Çeyreğinin ağırlığına göre 65 ile 90 TL arasında değişen karpuzun talep görmesi pazarcı Mehmet Akça'yı da sevindirdi.

Pazarcı Mehmet Akça, "Sezonun ilk karpuzunu satışa sunduk. Daha ekonomik olsun diye dilim dilim yaptık. Yarım ve çeyrek müşterilerimize sunuyoruz. Çok tatlı bir karpuz, fiyatı çok uygun. Şu anda kilogramı 50 liradan satıyoruz. Herkes de çok memnun, iyi de rağbet var" dedi.

Sezonun ilk karpuzunu yediklerini belirten vatandaşlar ise karpuzun dilim dilim satıldığını belirterek sezonun ilki olmasına rağmen çok güzel olduğunu kaydetti.