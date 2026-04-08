TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Bakan Memişoğlu paylaştı: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tanısında hayati öneme sahip olan ve Türkiye'de üretilen Kolin PET işleminin geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tebliğinde yapılan değişiklikle, kalp ve böbrek hastalıkları için kritik 3 ilaç daha listeye eklenirken; çölyak hastalarına verilen gıda desteği yüzde 30 artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 17:14, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 17:50
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin "Bu kapsamda, ülkemizde üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şifaya vesile olacak adımları atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." bilgisini veren Memişoğlu, akondroplazi, epilepsi ve sistinüri gibi hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçları yurt dışından temin ederek hastaların kullanımına sunduklarını bildirdi.

"Kalp, böbrek ve anjioödem tedavisindeki 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı"

Kalp, böbrek ve anjioödem tedavisinde kullanılan 3 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Çölyak ve metabolik hastalıklar için gıda desteği yüzde 30 artırıldı. Kamu kurumlarının evde bakım merkezlerince yazılan reçete bedelleri karşılanacaktır. Bu şifa vesilelerinin milletimize ulaşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

