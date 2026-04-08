Minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 6 kişi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 18:04, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 18:29
Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü Taşdibi mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.