Ankara'dan Netanyahu'ya tepki: Hakikatlerden rahatsızlık duyuyor
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Ödül verilebilecek personelin değerlendirilmesi çalışmalarında il'e tanınan kontenjan nasıl dağıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.04.2022 tarih ve 48059263 sayılı yazısıyla, Ödül verilebilecek personelin değerlendirilmesi çalışmalarında ilinize tanınan kontenjanın, büyükşehir ve ilçelerdeki dolu kadro mevcuduna göre binde yirmi oranında paylaştırılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş yayınladı.

Haber Giriş : 12 Nisan 2026 00:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 08:50
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.04.2022 tarih ve 48059263 sayılı görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ilinizin dolu kadro oranına göre verilen kontenjanın, il merkezi ve ilçelerdeki dolu kadro oranına göre paylaştırılarak ödül almaya aday personelin değerlendirilmesi sonucunda; anılan yönergenin 13 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince yapılacak sıralama listesi ile il bazında ödül almaya aday personelin değerlendirilmesi sonucunda; yapılacak sıralama listesinde büyük farklılıklar olacağı, dolayısıyla hem kontenjanın içinde, hem de kontenjanın dışında kalan personel arasında haksızlık söz konusu olacağı ve il merkezi veya ilçeye tanınan kontenjanın altında ödül almaya aday personel olması halinde artan kontenjanın nerede kullanılacağına karar verilmesi aşamasında problem yaşanacağı değerlendirildiğinden ilinize tanınan kontenjanın il bazında değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber