Fuat Oktay: Geçici Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmalara dikkat çeken Oktay, sürecin daha fazla tırmanmaması adına ateşkesin önemine vurgu yaptı.

Taraflara çağrıda bulunan Oktay, başta İsrail olmak üzere tüm aktörlerin ateşkes maddelerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, sahada gerilimi artırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında savaşın bölgeye yıkım ve istikrarsızlık getirdiğini ifade eden Oktay, çatışmaların yalnızca geçici değil tamamen sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Oktay, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin barışın tesisi ve korunması yönündeki kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Türkiye'nin diplomatik çabalarına devam edeceğini ifade eden Oktay, geçici ateşkesin sağlanmasında rol üstlenen ülkelere de teşekkür etti. Bu kapsamda, özellikle Pakistan'ın katkılarını takdir ettiklerini dile getirdi.