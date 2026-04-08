Talip Geylan'dan Mahkeme Kararına Tepki: Mahkemeler Kamu İşvereninin Kolaylaştırıcısı Değildir!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin sendikaların eylem kararını iptal etmesine sert tepki gösterdi. Geylan, kararın anayasal ve sendikal haklara aykırı olduğunu belirtti.

Haber Giriş : 08 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 18:35
Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara 4. İş Mahkemesi'nin öğrenci gelişim raporlarının doldurulmamasına yönelik alınan eylem kararını iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahkeme kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Geylan, söz konusu kararın yalnızca sendika kanununa değil, aynı zamanda anayasal haklara ve uluslararası normlara da aykırı olduğunu ifade etti. Geylan, yargının temel görevinin sendikal hakları güvence altına almak olduğunu vurgulayarak, "Mahkemeler kamu işvereninin kolaylaştırıcısı değildir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından 8 Ocak tarihinde öğrenci gelişim raporlarının doldurulmamasına yönelik eylem kararı alındığını hatırlatan Geylan, bu kararın iptali için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dava açıldığını belirtti. İlk duruşmada dört sendikanın aldığı eylem kararının iptal edildiğini kaydeden Geylan, geçmişte benzer bir durumla karşılaşılmadığını dile getirdi.

Geylan, kamu çalışanlarının sendika kurma, örgütlenme ve hak arama özgürlüğünün Anayasa'nın 51. maddesi ile güvence altına alındığını belirterek, bu hakkın yalnızca teorik değil, korunması gereken temel bir özgürlük olduğunu söyledi. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine de dikkat çeken Geylan, sendikal hakların engellenmesinin suç kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının sendikal hakların korunması yönünde açık hükümler içerdiğini belirten Geylan, sendikal faaliyetlerin engellenmesinin "tehlike suçu" kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

Açıklamasının devamında mevcut tabloyu eleştiren Geylan, "Bugün görünen tablo, devletin sendikal hakları koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini göstermektedir" dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Geylan, tüm hukuki yolların kullanılacağını ifade ederek, sendikal hakların korunması konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.

