Eğitim-Bir-Sen'den 'ek ders ücretleri iki katına çıkarılsın' talebi

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin ek ders birim ücretlerinin artırılması için Cumhurbaşkanlığı ve MEB'e resmi başvuru yaptı. Sendika, ek ders gösterge rakamlarının yükseltilmesini ve ders yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 19:07, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 19:07
Öğretmenlerin ek ders ücretlerindeki yetersizliği gündeme taşıyan Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki tekliflerini hatırlatarak resmi girişim başlattı. Sendikadan yapılan açıklamada, mevcut ekonomik gerçeklerin ek ders ücretlerinde artışı zorunlu kıldığı vurgulandı.

Gösterge Rakamlarında Artış Talebi

Sendikanın yazılı başvurusunda, ek ders ücreti hesaplamasında temel alınan gösterge rakamları için net sayılar telaffuz edildi:

  • Gündüz Öğretimi: Mevcut gösterge rakamının en az 280'e çıkarılması,

  • Diğer Saatler: Gösterge rakamının en az 300'e yükseltilmesi talep edildi.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, öğretmenlerin ek ders birim ücretlerinde yaklaşık iki katlık bir artış yaşanacak.

"Adaletsizlik ve Mağduriyet Giderilmeli"

Eğitim-Bir-Sen, sadece ücret artışı değil, aynı zamanda sistemdeki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Başvuruda şu noktaların altı çizildi:

  • Branş Adaletsizliği: Farklı branşlardaki öğretmenlerin ek ders ücretleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi.

  • Yönetici Ücretleri: Okul türlerine göre yöneticilere verilen ek ders ücretlerindeki farklılıkların ve yetersizliklerin ortadan kaldırılması.

8. Toplu Sözleşme İçin Diğer Talepler

Sendika, 2026-2027 yıllarını kapsayan dönem için ajandasındaki diğer maddeleri de paylaştı:

  • Haftalık Ders Yükü: Tüm öğretmenler için aylık karşılığı ders yükümlülüğünün haftalık 15 saat olarak sabitlenmesi.

  • Hazırlık ve Planlama: Her 6 ders saati için 1 saat hazırlık ve planlama ücreti ödenmesi.

  • Artırımlı Ödeme: Mesai saatleri dışındaki görevlendirmeler ve İYEP kapsamındaki dersler için ek ders ücretinin %100 artırımlı verilmesi.

Eğitim-Bir-Sen, kamu işvereninin emeğin değerini hakkıyla tayin etmesi gerektiğini belirterek, bu taleplerin karşılanması noktasında mücadelesini sürdüreceğini ilan etti.

