İstanbul'daki hain saldırı sonrası dev operasyon: 34 ilde 198 gözaltı
Ana sayfaHaberler Terör

İstanbul'daki hain saldırı sonrası dev operasyon: 34 ilde 198 gözaltı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 20:50, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 20:52
Yazdır
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber