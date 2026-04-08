Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Ana sayfaHaberler Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Top ABD'nin sahasında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Top ABD'nin sahasında. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 23:20, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 23:21
Yazdır
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak yeni bir mesaj paylaştı.

İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu belirten Erakçi,"ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez." ifadesini kullandı.

Erakçi, tüm dünyanın Lübnan'da yaşanan katliamı gördüğünü belirterek, "Top ABD'nin sahasında. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu girişimin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

Bekayi, Lübnan'a saldırıların tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, ABD'nin konuyla ilgili sorumluluğuna vurgu yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber