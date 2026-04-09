9 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon Günleri dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapılacak Üniversite-Savunma Sanayii Güç Birliği Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/18.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Hudayarov ile görüşecek, II. Türk Dili Konuşan Devletler Onkologlar Kongresi'ne katılacak, Semerkant Kardiyoloji Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Semerkant)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, Uluslararası Ticaret Odası ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birinci Meclis Vefa Ziyareti'ne ve Trabzon Günleri açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı ve SETA iş birliğiyle düzenlenen "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma" konferansına katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Toplantısı'na iştirak edecek, İzmir Demokrasi ve Dokuz Eylül üniversitelerine ziyarette bulunacak.

(İzmir/10.00-18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı kapsamında Diyarbakır Dicle Üniversitesi mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 40 genç ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret edecek, Çimsa ÇBK Mersin ile Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımları arasında oynanacak Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin rövanş maçını izleyecek.

(Mersin/14.50/20.00)

2- Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Rize/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, Boluspor-Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor-Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bolu/17.00/İstanbul/20.00/20.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini konuk edecek.

(Mersin/20.00)

6- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

7- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında, Freiburg-Celta Vigo, Porto-Nottingham Forest ve Bologna-Aston Villa maçları oynanacak.

(Freiburg/Porto/Bologna/22.00)

8- UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında, Rayo Vallecano-AEK, Shakhtar-AZ Alkmaar, Crystal Palace-Fiorintina ve Mainz-Strasbourg müsabakaları yapılacak.

(Madrid/19.45/Krakow/Londra/Mainz/22.00)