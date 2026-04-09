Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre yetkili kuruluş tarafından belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığı trafik ekiplerince tespit edilen plakalar, yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 07:55, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 07:59
Yazdır
APP plaka sahipleri için verilen süre, 1 Nisan'da sona ermişti. Araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

APP PLAKALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Adalet ve İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde tescil plakasının tekrar basımı için 'plaka basım talep belgesi' aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine 'basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları' şartı da eklendi.

SÜREÇ 1 OCAK'TA TAMAMLANACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi.

Buna göre plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazetede yer alan APP Ğlaka düzenlemesi

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "basımı/dağıtımı" ibaresi "basımı/dağıtımı, basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tescil plakaların nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 11- (1) 48 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1/1/2027 tarihine kadar yetki verilen odalara dağıtılır. Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen ölçülere uygun kabul edilir."

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2027 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber